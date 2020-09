Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Auffahrunfall mit einer leicht Verletzten und 10000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Crafter befuhr am Samstag, 19.09.2020, gegen 12.20 Uhr, ein 21 Jahre alter Mann die B 317 in Fahrtrichtung Zell. Im Einmündungsbereich Hausen/Bahnhofstraße Hausen-Raitbach wollte eine 61-jährige Frau mit ihrem VW Up nach links abbiegen und wartete verkehrsbedingt. Dies bemerkte der folgende 21-jährige zu spät und fuhr auf den Up auf. Dabei verletzte sich die Frau leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der 21-jährige sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Am Up entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, am Crafter von ca. 2000 Euro.

