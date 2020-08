Polizei Paderborn

POL-PB: Tresor aus Lebensmittelgeschäft gestohlen

Delbrück (ots)

(mb) In der Nacht zu Montag ist in Delbrück-Sudhagen an der Schlinger Straße in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen worden.

Zwischen 18.30 Uhr und 03.30 Uhr hebelten der oder die Täter die Stahltür eines Seiteneingangs auf und gelangten in das Gebäude. Im Haus brachen die Einbrecher weitere Türen auf. Sie entwendeten einen rund 300 Kilo schweren Tresor. Der schwere Safe wurde mit einem Hubwagen des Geschäfts auf den Hof geschoben und dort vermutlich in ein Fahrzeug umgeladen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

