Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfallflucht in Schloß Neuhaus am frühen Sonntagmorgen

33104 Paderborn (ots)

Sonntag, 23.08.2020 / 02:20 Uhr 33104 Paderborn, Am Krebsbach Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht

- Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet - Schloß Neuhaus.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr kam es auf der Straße Am Krebsbach in Schloß Neuhaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein am Fahrbahnrad geparkter Chevrolet Camaro beschädigt wurde. Wie die Polizei durch Zeugenaussagen und die Spurenlage ermitteln konnte, war ein grüner Opel Vectra beim Vorbeifahren mit dem geparkten Pkw kollidiert. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen erheblichen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei bezifferte ihn mit ca. 41.000,- Euro. Der unfallverursachende Pkw konnte unweit der Unfallstelle durch die Polizei angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, in dessen Rahmen Ermittlungen an der Halteranschrift in Schloß Neuhaus erfolgten. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Verkehrsunfall. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Paderborn (Tel. 05251/3060) erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell