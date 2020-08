Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw kommt am Samstagmorgen in Dörenhagen von der B 68 ab, Fahrer leicht verletzt

33178 Borchen (ots)

Samstag, 22.08.2020 / 08:25 Uhr 33178 Borchen - OT Dörenhagen, B 68 Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pkw kommt von der Fahrbahn ab Borchen. Am Samstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 68 in Höhe der Ortschaft Dörenhagen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Kassel befuhr mit seinem VW Fox die B 68 in Richtung Paderborn. Aufgrund eines Niesanfalls geriet sein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den angrenzenden Straßengraben. Nach einer Kollision mit der Verrohrung einer Feldzufahrt, kam der Pkw stark beschädigt zum Stillstand. Der junge Kraftfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens bezifferte die Polizei mit ca. 3000 Euro.

