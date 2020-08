Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann von Hund gebissen (16.08.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich gestern Abend gegen 22.30 Uhr in der Dürrheimer Straße, Höhe des "Ziegelhofs" ereignete. Ein 54-jähriger war mit seiner Frau spazieren, als ihnen ein unbekannter Mann mit einem großen, hellen Hund entgegenkam. Noch bevor der Hundehalter reagieren konnte, ging das Tier den 54-Jährigen sofort an und bis ihn in Hand und Gesäß. Der Besitzer nahm danach den Hund an die kurze Leine, ging dann aber einfach weiter, ohne sich um den Gebissenen zu kümmern. Als dessen Frau ihn zur Rede stellen wollte, rannte der Mann mit dem Hund an der Leine davon. Er konnte wie folgt beschrieben werden: zwischen 40 und 50 Jahre alt, an beiden Armen tätowiert, er trug ein ärmelloses Shirt. Beim Hund soll es sich um ein großes Tier, ähnlich einem Kangal oder Pyrenäenhund, handeln. Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können oder die einen der Beschreibung entsprechenden Hundehalter kennen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

