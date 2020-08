Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall mit Sachschaden (16.08.2020)

Bräunlingen (ots)

Zu einem Unfall an die Kreuzung der Kreisstraße 5737 und Kreisstraße 5740 gerufen wurde die Polizei gestern Abend gegen 20 Uhr. Eine 39-Jährige war mit ihrem VW Touran auf der K 5737 aus Richtung Mistelbrunn kommend unterwegs und übersah an der Kreuzung einen 71-jährigen Hyundai Kona-Fahrer, der aus Richtung Bräunlingen kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, an denen Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro entstand. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell