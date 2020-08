Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Vorbeifahren geparkten Opel gestreift (17.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Einen Schaden von rund 6.000 Euro hat ein 49-jähriger Mercedes Benz-Fahrer verursacht, welcher in der Stadtkirchstraße stadteinwärts unterwegs war und einen Opel gestreift hat. Der 49-Jährige wollte nach links in die Honbergstraße abbiegen, als er den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Opel streifte. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

