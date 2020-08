Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/Lkrs. Tuttlingen) Sachbeschädigung durch Glut (16.08.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, welche am Sonntag gegen 8 Uhr am Grillplatz "Solweg" gemeldet wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Trossingen rückte aufgrund einer Meldung eines Glutnestes aus. Die Feuerwehrmänner fanden in dem Glutnest eine Sitzbank vor. Aufgrund dieser Sachbeschädigung verständigten sie die Polizei. Die Tat müsste bereits am Sonntagmorgen begangen worden sein. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, mitzuteilen.

