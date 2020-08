Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/Lkrs. Rottweil) Betrugsversuch durch angeblichen Bankmitarbeiter (15.08.2020)

Vöhringen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ist eine 72-jährige Frau in Vöhringen von einer angeblichen Bankangestellten angerufen worden. Die Anruferin gab an, mehrere tausend Euro auf das Konto der Geschädigten überwiesen zu haben mit der Bitte, dass die Geschädigte dies wieder zurück transferiert. Die 72-jährige Rentnerin ließ sich nicht täuschen und gab an, nicht zu Hause zu sein und vor der Überweisung einen bekannten Polizisten anzurufen und informierte die Polizei. Zu einem erneuten Anruf kam es daraufhin nicht. Vermögensschäden erlitt die Rentnerin nicht. Hinweise zu dieser und auch zu anderen Betrugsmaschen sowie Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de sowie bei jeder Polizeidienststelle oder den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

