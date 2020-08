Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Lenker

Schonach i. Schwarzwald, Lkr. SBK (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelec-Lenker kam es am Samstag, 15.08.2020, gegen 17:47 Uhr in der Straße "Grubweg" an der Einmündung Ginsterstraße. Ein 22-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seinem Nissa Almera den Grubweg bergaufwärts und bog an der Einmündung Ginsterstraße links in diese ein. Der 54-jährige Pedelec-Lenker befuhr die entgegengesetzte Richtung und bog seinerseits ebenfalls in die Ginsterstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Pedelec-Lenker, welcher keinen Fahrradhelm trug, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, so dass er mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht wurde. Am Fahrrad entstand Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Auch am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der Fahrzeugführer und dessen Beifahrer blieben unverletzt.

