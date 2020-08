Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sachbeschädigung eines Mähroboters - Zeugenaufruf

Schiltach, Lkrs RW (ots)

Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung eines Mähroboters, in Schiltach auf dem Sportplatz in der Straße "Vor Kuhbach", welche in der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich am Samstag (15.08.2020) um 02:47 Uhr begangen wurde. Der Sportverein SpVgg Schiltach lässt durch einen Roboter den Rasenplatz des Fußballvereins mähen. Die Mäharbeiten werden vorwiegend zur Nachtzeit durchgeführt. Der Fahrweg des Mähroborters, Störungen bzw. Unregelmäßigkeiten werden elektronisch aufgezeichnet. Zur oben angeführten Zeit wurde der Roboter offensichtlich angehoben und beschädigt. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen auf dem Sportplatz wahrgenommen haben, mögen sich auf dem Polizeirevier Schramberg, unter der Telefonnummer 07422 27010, melden.

