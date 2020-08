Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugenaufruf

Schramberg, Lkrs RW (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Samstag, 15.08.2020 in Schramberg. Der Halter eines Pkw BMW X6, Farbe schwarz, stellte am Abend fest, dass durch bislang unbekannte Täterschaft die Türen der rechten Fahrzeugseite zerkratzt wurden. Hierbei entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Pkw war tagsüber zw. 13-18:30 Uhr auf dem Parkplatz im Bereich des Busbahnhofes, Lauterbacher Straße 1 und zwischen 18:45-20 Uhr im Bereich der Oberndorfer Straße 101, geparkt abgestellt. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Pkw wahrgenommen haben, mögen sich auf dem Polizeirevier Schramberg, unter der Telefonnummer 07422 27010, melden.

