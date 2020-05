Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl aus Auto an Limitenstraße

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Freitagabend (15. Mai) um 18 Uhr und Montagmorgen (18. Mai) um 6.50 Uhr hat ein unbekannter Täter an der Limitenstraße in Rheydt einen Diebstahl aus einem blauen Opel Adam begangen.

Aufbruchspuren waren am Auto nicht erkennbar. Das Fahrzeug verfügt über eine Funk-Zentralverriegelung, die mittels einer Funkfernbedienung im Schlüssel bedient wird.

Der Täter durchwühlte das Handschuhfach und den Kofferraum des Autos. Dabei erbeutete er ein Mobiltelefon, weitere technische Geräte - wie etwa einen Discman - sowie persönliche Gegenstände und Dokumente. Für den Autobesitzer unter Umständen besonders ärgerlich: Darunter befand sich auch ein Lottoschein.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal davor, Wertgegenstände im Auto zu lassen - auch nicht im Kofferraum.

Sachdienliche Hinweise bitte an: 02161-290. (km)

