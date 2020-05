Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 34-Jähriger stiehlt Bierflaschen aus Hof eines Getränkemarkts

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Diebstahl hat die Polizei am Sonntag (17. Mai) gegen 12 Uhr einen 34-jährigen Viersener vorläufig festgenommen. Der junge Mann war auf das Dach des Getränkemarkts eines Supermarktes an der Reyerhütte in Hardterbroich-Pesch geklettert und war dabei, aus im Hof gestapelten Bierkästen Flaschen zu stehlen.

Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie verdächtige Geräusche gehört hatten und ihnen ein herrenloses Fahrrad und eine Tasche vor dem Getränkemarkt aufgefallen waren. In der Tasche befanden sich ein Dutzend Bierflaschen. Das Fahrrad stellte sich als gestohlen gemeldet heraus.

Die Beamten brachten den 34-Jährigen zum Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Mönchengladbach, um weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern. Nach Gemütsberuhigung und Ausnüchterung entließen sie ihn. Den Viersener erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. (km)

