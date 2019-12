Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Zwei verletzte Personen bei Unfall

Schwegenheim (ots)

Zwei verletzte Personen und 30.000 EUR Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls im Bereich der B 272 bei Schwegenheim am Montag gegen 18 Uhr. Eine 43 - jährige Autofahrerin wollte von der B 272 auf die Bundesstraße 9 in Richtung Germersheim abfahren, als sie mit einer entgegenkommenden 58 - jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Im Fahrzeug der 43 - Jährigen befand sich zum Unfallzeitpunkt noch ein 10 - jähriges Kind. Das Kind sowie die 58 - jährige Autofahrerin kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam bis 20 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der B 272.

