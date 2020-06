Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Mit Auto überschlagen

Der Rettungshubschrauber brachte am Montag einen Mann nach einem Unfall bei Achstetten in die Klinik.

Wie die Polizei berichtet, war der Toyotafahrer gegen 15.30 Uhr auf der B30 in Richtung Ulm unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Achstetten kam er mit seinem Wagen zunächst nach links. Er prallte in die Leitplanke, fuhr dann nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Auto. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto retten. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten dann ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie musste die Fahrbahn in Richtung Ulm für die Dauer der Rettungsmaßnahmen etwa eine Stunde lang sperren. Am Toyota entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

