Gegen 21.40 Uhr sei der Fahrer eines Ford Kleintransporters in der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Im Bereich einer Gaststätte sei er zu weit nach rechts gekommen und dort mit einem geparkten Ford zusammen gestoßen. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und sich das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers gemerkt. Den ermittelte die Polizei schnell. Der 71-Jährige soll zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein, weshalb er jetzt mit zwei Strafanzeigen rechnen muss. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf 4.000 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

