Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Automat hält stand

An einem Geldautomaten machte sich am Sonntag in Ebersbach ein Unbekannter zu schaffen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, sei der Täter gegen 21.40 Uhr in ein Gebäude in der Ludwigstraße gegangen. Dort soll er an einem Automat hebelt haben. Möglicherweise fielen ein paar Münzen aus einer Blende, bevor der Unbekannte das Gebäude in Richtung Marktplatz verließ. Die Polizei aus Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter soll auffallend weiße Turnschuhe und eine graue, ärmellose Weste getragen haben. Die übrige Kleidung (die Hose, die Schildmütze, die Handschuhe und der Mundschutz) sei dunkel gewesen, ebenso der mitgeführte Rucksack. Wer den Verdächtigen kennt, diesen beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07161/93810 melden.

