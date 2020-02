Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizeiinspektion Aachen erfreut sich über zweistelligen Personalzuwachs -Einladung an die Medien zur offiziellen Vereidigung von 23 Laufbahnabsolventen-

Aachen (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.20 findet in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr im Centre Charlemagne, am Katschhof in Aachen die offizielle Vereidigung von 23 Laufbahnabsolventen, die ab Anfang März ihren Dienst bei der Bundespolizeiinspektion Aachen beginnen, statt. Auch Vertreter der Landespolizei Aachen, den Niederlanden und Belgien sind zur Zeremonie eingeladen.

Zur offiziellen Vereidigung sind alle lokalen Medienvertreterinnen und Medienvertreter recht herzlich eingeladen.

Vorgesehener Programmablauf:

09:00 Uhr Beginn der offiziellen Vereidigung im Centre Charlemagne am Katschhof in Aachen (Auditorium)

1. Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Gäste durch den stellvertretenden Leiter der Bundespolizeiinspektion Aachen, Herrn Polizeioberrat Sven Nestler

2. Vorführung eines Imagefilms der Bundespolizei

3. Ansprache des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen, Marcel Philipp

4. Ansprache des katholischen Oberpfarrers Stephan Becker, Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

5. Ansprache des stellvertretenden Leiters der Bundespolizeiinspektion Aachen, Polizeioberrat Sven Nestler

6. Eid der Laufbahnabsolventen im Foyer des Centre Charlemagne

7. Fototermin

8. Termin für Medienvertreter mit dem Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Aachen

Ende der Veranstaltung: ca. 11:00 Uhr

Um Anmeldung wird bis zum 02.03.20, 10:00 Uhr gebeten:

Pressestelle Bundespolizeiinspektion Aachen

Tel.: 0241/ 568 37-1004 oder 0241/ 568 37 -1007

E-Mail Adresse: presse.ac@polizei.bund.de

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell