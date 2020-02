Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mitarbeiterin der Deutschen Bahn angegriffen - Bundespolizei ermittelt

Ein Deutscher (26) attackiert am Dienstagabend (25. Februar) um 18.10 Uhr im ICE 628 eine Zugbegleiterin (36), weil er sich über die Verspätung geärgert haben soll. Am Düsseldorfer Hauptbahnhof kam die Bundespolizei hinzu und ermittelt nun gegen den Mann.

Im ICE 628 auf der Fahrt von München nach Essen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einer 36-jährigen Zugbegleiterin. Lautstark und aggressiv beschwerte sich der 26-Jährige laut Zeugenaussagen über eine Verspätung. Im weiteren Verlauf ging er die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn körperlich an, in dem er ihr am Arm riss und ihren Kopf gegen eine Kopfstütze schlug. Eine weitere Zugbegleiterin (44) wurde durch den Mann beleidigt.

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam die Bundespolizei hinzu und nahm den Sachverhalt sowie die Personalien der beteiligten Personen und Zeugen auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Körperverletzung und der Beleidigung wurde eingeleitet. Die Geschädigte erlitt Abschürfungen sowie Schwellungen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlungen begeben. Der Tatverdächtige wurde einer Weiterfahrt ausgeschlossen und auf freiem Fuß belassen.

