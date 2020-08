Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radfahrer nach Kollision mit Pkw tödlich verletzt

Emmendingen, Lkrs. Tuttlingen (ots)

B 491 - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am heutigen Samstagnachmittag (15.08.2020), gegen 15:35 Uhr. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass ein 23-jährigen Pkw-Lenker mit seinem Pkw Mini sowie ein 39-jähriger Radfahrer mit einem Mountainbike, die B 491, kommend von Engen in Richtung Emmingen, befuhren. Der Radfahrer, welcher keinen Schutzhelm trug, bog von der B 491 nach links auf einen Wirtschaftsweg ab, welcher nach Emmingen in die Hegaustraße mündet. Hierbei wird der Radfahrer durch den Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass der Notarzt vor Ort nur noch den Tod feststellen konnte. Auch der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Während der Unfallaufnahme war die B 491 für mehrere Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Außerdem waren zur Bewältigung des Verkehrsunfalls der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr, als auch die Straßenmeisterei Engen, eingesetzt.

