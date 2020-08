Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Spaichingen/Lkr. TUT (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zwischen Spaichingen und Schura zu einem Verkehrsunfall, wo die Polizei den Unfallverursacher sucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr gegen 17.15 Uhr ein weißer Kombi, eventuell Mercedes Benz E-Klasse, von Schura in Richtung Spaichingen. In einer abschüssigen Rechtskurve im Bereich Staufelberg geriet der Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment kam eine 21-jährige Pkw-Lenkerin entgegen und musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Danach geriet die Pkw-Lenkerin wieder auf die Straße zurück und schleuderte nach links und prallte im Anschluss gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von ca. 5000.- EUR, der Unfallverursacher fuhr unvermittelt weiter und wird als männlicher Fahrer mit kurzen Haaren beschrieben. Die Fahrzeuge selbst berührten sich nicht. Wer den Unfall beobachtet hat bzw. Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen in Verbindung zu setzen. Telefon 07424/93180.

