Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Cannabiseinfluss ein Fahrzeug geführt 21.05.2020, 02:15 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Speyer und seine drei Mitfahrer in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei bemerkten die Polizisten, dass es aus dem Fahrzeuginneren stark nach Marihuana roch. Während der darauffolgenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte schließlich ein Joint, sowie zwei Behältnisse mit geringen Mengen Marihuana aufgefunden werden. Zudem gab der Fahrer an, dass er vor kurzem einen Joint geraucht habe. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem kommen auf den Fahrer und zwei der Fahrzeuginsassen, denen die Drogen zugeordnet werden konnten, Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

