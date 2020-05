Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Jugendliche Fahrraddiebe gefasst 20.05.2020, 18:00 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Mittwochabend wurden der Polizei vier Jugendliche gemeldet, welche sich am Unterständer der Fahrräder am Hauptbahnhof Speyer zu schaffen machen würden. Zwei der vier Jugendlichen würden an Fahrrädern reißen um zu schauen ob diese abgeschlossen sind, während die anderen beiden vor dem Unterstand "Schmiere stehen" würden. Noch während der Mitteilung flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Durch die eingesetzten Streifen konnte jedoch zügig einer der Haupttäter gefasst und seine drei Komplizen ermittelt werden. Diese kehrten schließlich mitsamt drei vermutlich zuvor entwendeten Fahrrädern an den Tatort zurück. Die Eltern der vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden über deren Handeln in Kenntnis gesetzt. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen und eventuell Geschädigte des Vorfalls sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 / 137 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Stephan Franz, PHK

Telefon: 06232-137-103 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

