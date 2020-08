Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Motorradfahrer alleinbeteiligt schwer verletzt

Furtwangen, Lkrs. SBK (ots)

Furtwangen, B500 - Zu einem schweren Kradunfall kam es am heutigen Samstagnachmittag (15.08.2020), gegen 13:40 Uhr, auf der B500, zwischen Schönwald und Furtwangen. Der 30-jährige Kradlenker befuhr mit seinem Krad Kawasaki, 750er, die Serpentinen zwischen Hippen und Birke in Richtung Furtwangen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der letzten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte er sich nicht unerheblich und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum transportiert werden. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die B500 war für ca. 30 Minuten gesperrt, da der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landete.

