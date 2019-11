Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Firma

Täter biegen Metallwand auf

Wachtendonk (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr, und Montag (04. November 2019), 07:05 Uhr, bogen unbekannte Täter den Maschendrahtzaun zu einem Firmengelände am Ostring auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend bogen sie Metallwandteile an der Rückseite einer Werkstatthalle gewaltsam auseinander und traten ein Loch in die dahinterliegende Rigipswand. Die Täter stahlen eine noch nicht bekannte Menge an Werkzeugmaschinen und Metallteile aus Kupfer und Bronze. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

