Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Straßenverkehrsgefährdung

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am Freitag, den 25.10.2019 zwischen 15.22 Uhr und 15:25 Uhr sollen zwei Pkw, beide mit weißer Lackierung, dicht hintereinander und deutlich zu schnell die Voßheider Straße in Goch aus Fahrtrichtung Ostring kommend in Richtung Voßstraße gefahren sein. Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei in Goch gemeldet und seine Beobachtungen, bei der Voßheider Straße handelt es sich um eine Tempo-30-Zone, mitgeteilt. Die durch den Zeugen geschilderte Fahrweise dürfte auch von anderen Verkehrsteilnehmern oder Anwohnern bemerkt worden sein. Die Polizei Goch bittet darum, dass sich diese Zeugen mit dem Verkehrskommissariat, Tel. 02823-108-1560, in Verbindung setzen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell