Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Autofahrerin weicht Hund aus und prallt gegen LKW

Hundehalter gesucht

Rees-Millingen (ots)

Am Donnerstag (31. Oktober 2019) gegen 07:35 Uhr war eine 19-Jährige aus Rees in ihrem Renault Twingo auf der Hurler Straße in Richtung Empel unterwegs. Als sie an einem rechts abgestellten LKW vorbeifahren wollte, lief vor ihr ein kleiner schwarzer Hund über die Straße. Die 19-Jährige wich aus und prallte mit ihrem Wagen gegen den LKW. Die junge Frau verletzte sich leicht, ihr Twingo erlitt einen Totalschaden. Der Lastwagen wurde hinten links beschädigt. Die Polizei sucht nun nach dem Hundehalter, dessen Hund die Straße querte. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell