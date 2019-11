Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Kranenburg (ots)

Am Sonntagabend (03. November 2019) war ein 38-jähriger Autofahrer in seinem Opel Astra auf der Heerstraße in Fahrtrichtung Tütthees unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Der Wagen landete in Schräglage in einem Straßengraben. Der Fahrer verließ daraufhin den Unfallort zu Fuß. Eine Zeugin entdeckte den verlassenen Wagen gegen 23:00 Uhr. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise die Unfalluhrzeit näher eingrenzen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

