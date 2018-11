POL-PDTR: Verkehrskontrollen im Rahmen des "Trier-Tag" am 21.11..2018

Trier (ots) - Bei dem wöchentlichen Kontrolltag der Polizei Trier, dem sogenannten "Trier-Tag", wurden an unterschiedlichen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt. An der Grundschule Matthias (Kentenichstraße), an der Kita Matthias (Im Schammat)sowie in der Ostallee und der Aachener Straße wurden Verkehrskontrollen durchgeführt. Es wurden 13 Verkehrsteilnehmer wegen Verstoß gegen die Gurtpflicht (davon 3 wegen nicht richtig gesicherter Kinder), 5 Radfahrer wegen Befahren des Gehweges, 1 Verkehrsteilnehmer wegen mangelnder Ladungssicherung sowie 1 Verkehrsteilnehmer wegen eines nicht ausgefüllten Fahrzeughefts (rote Kennzeichen) verwarnt. 5 Verkehrsteilnehmer erhielten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen verbotswidriger Nutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt. 2 Verkehrsteilnehmer erhielten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen fehlender Kindersicherung.

Die "Trier-Tage" finden wöchentlich an wechselnden Tagen im gesamten Stadtgebiet zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrsmoral und an erkannten Unfallhäufungsstellen statt.

