Saarburg (ots) - Am Mittwoch, den 21.11.2018, kam es gegen 16:45 Uhr auf der B51, Höhe Serrig in Fahrtrichtung Mettlach zu einem riskanten Überholmanöver. Ein LKW mit der Aufschrift DACHSER wurde trotz Gegenverkehrs in einer langgezogenen Rechtskurve durch einen Pkw überholt. Um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu verhindern lenkte der LKW-Fahrer sein Fahrzeug nach rechts. Hierbei kollidierte er mit einem Leitpfosten. Der Fahrer im Gegenverkehr konnte ebenfalls noch ausweichen. Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen der Marke Seat gehandelt haben. Sowohl der betroffene LKW Fahrer, als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 zu melden.

