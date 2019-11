Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Mädchen vereitelt Mülltonnenbrand

Issum (ots)

Am Freitagabend (1. November 2019) haben Unbekannte versucht, eine Mülltonne an einem Mehrfamilienhaus in Brand zu setzen. Ein aufmerksames Mädchen hat den Brand verhindert. Gegen 23 Uhr ging die 14 Jahre alte Tochter der Familie auf der Straße Amray nach draußen, um den Müll zu entsorgen. Dabei entdeckte sie hinter einer Mülltonne brennende Gegenstände. Offenbar hatten Unbekannte diese kurz zuvor entfacht. Das Mädchen löschte die Flamme und informierte seine Eltern. Die Entfernung zwischen den Mülltonnen und dem Haus beträgt einige Meter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Geldern telefonisch unter 02831-1250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell