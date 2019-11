Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Junge Radfahrerin schlägt 70-Jährigem im Vorbeifahren an den Kopf

Goch (ots)

Am Samstag (02. November 2019) gegen 15:15 Uhr war ein 70-Jähriger aus Goch mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Radweg an der Brückenstraße in Richtung Post unterwegs, als ihm eine junge Radfahrerin entgegenkam, die während der Fahrt telefonierte. Der Senior sagte ihr, sie solle aufpassen, wohin sie fährt. Daraufhin schlug die junge Frau ihm beim Vorbeifahren an den Kopf. Zwar trug der Mann einen Helm, er verspürte dennoch einen Schmerz. Er wollte sein Gefährt wenden und der Radfahrerin hinterherfahren, kam beim Wenden jedoch zu Fall. Der 70-Jährige beschreibt die Radlerin als etwa 16 bis 18 Jahre alt und dunkel gekleidet. Sie war mit einem Damenrad unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder die Hinweise auf die junge Frau geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

