Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alter Ofen alarmiert Feuerwehr und Polizei

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am 20.05.2020 gegen 12:50 Uhr wurde die Polizei Edenkoben über eine starke Rauchentwicklung hinter einem Gasthaus in der Luitpoldstraße informiert. Die Rauchentwicklung sowie starker Rauchgeruch war für die eingesetzten Beamten bereits auf der Dienststelle wahrnehmbar. Die freiwillige Feuerwehr Edenkoben wurde ebenfalls alarmiert. An der Örtlichkeit selbst konnte festgestellt werden, dass es sich nicht wie befürchtet um einen Brand handelte, sondern ein alter Ofen angefeuert wurde, wodurch es zu der kurzfristigen Rauchentwicklung kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Leo Enderes



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell