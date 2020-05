Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Katze bei Verkehrsunfall angefahren

Birkenhördt (ots)

Am Mittwoch, dem 20.05.20, gegen 20.00 Uhr, rannte am Ortseingang von Birkenhördt, aus Lauterschwan kommend, eine Katze auf die Fahrbahn der Bundesstraße und wurde von einem herannahenden Fahrzeug erfasst. Nach anfänglicher Benommenheit rappelte sich die Katze wieder auf und lief in den angrenzenden Waldbereich davon. Trotz Suche konnte sie dort nicht mehr aufgefunden werden. An dem Fahrzeug entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

