Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Taschendiebstahl in Supermarkt

Landau (ots)

Landau, 20.05.2020, 11:45 Uhr

Am Mittwochmittag kam es innerhalb eines Discounters in der Wieslauterstraße in Landau zu einem Taschendiebstahl. Ein 58-jähriger Landauer trug seine Geldbörse während des Einkaufs in seiner Hosentasche. Als er sich einige Minuten später an der Kasse befand bemerkte er das plötzliche Fehlen seines Portemonnaies. Die Geldbörse konnte innerhalb des Einkaufsmarktes nicht mehr aufgefunden werden. Neben Bargeld befanden sich mehrere persönliche Dokumente im Geldbeutel.

Allgemeine Hinweise zu Taschendiebstählen sowie deren Vermeidung finden sich unter https://is.gd/QZQpmN.

