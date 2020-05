Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Umtriebige Ladendiebin

Landau (ots)

Landau, 20.05.2020, 14:00 Uhr

Eine 36-jährige Landauerin wurde durch den Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Landauer Innenstadt dabei beobachtet, wie sie mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine nahm. Da sie die Kabine augenscheinlich jedoch ohne die Kleidung wieder verließ und auch an der Kasse keine Ware bezahlte, wurde sie durch den Ladendetektiv angesprochen und blieb bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung wurden neben zweier nicht bezahlter Hosen, drei weitere Kleidungsstücke eines anderen, nahegelegenen Kleidungsgeschäftes aufgefunden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde festgestellt, dass diese kurz zuvor gestohlen wurden.

Die Ladendiebin erwarten nun gleich zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Frauenhoffer, PK

Westring 23+25

76829 Landau

Telefon: 06341-287-0, pilandau@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell