POL-PDLD: Sachbeschädigungen auf Klinikgelände

Klingenmünster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, begaben sich zwei bislang unbekannte männliche Personen auf das Gelände des Pfalzklinikums in Klingenmünster und beschädigten mutwillig und ziellos dort abgestellte Fahrzeuge sowie die Schrankenanlage des Klinikums und die Glasfüllung einer Tür an einem Klinikgebäude. Danach entfernten sich die Täter vom Klinikgelände und fuhren mit einem Pkw davon. Ein Täter soll etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein und zum Zeitpunkt der Tatausführung eine graue Jogginghose und auffallend weiße Sneaker-Schuhe getragen haben. Insgesamt entstand hierbei ein bislang bekannter Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Tel.: 06343 / 93340 an die Polizei in Bad Bergzabern oder jede andere Polizeidienststelle.

