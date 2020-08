Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Reifenstecher - Zeugenaufruf

Schwenningen, Lkrs SBK (ots)

Am Samstagnachmittag (15.08.2020), gegen 14 Uhr, meldeten sich drei Geschädigte Fahrzeughalter auf dem Polizeirevier in Schwenningen. Sie hatten ihre Fahrzeuge Pkw Renault Megane, VW Polo sowie ein Mercedes Benz C220, in der Hans-Sachs-Straße/ Karlstraße ordnungsgemäß abgeparkt. An allen drei Fahrzeugen wurde auf der rechten Fahrzeugseite jeweils ein Reifen zerstochen, so dass nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, mögen sich beim Polizeirevier Schwenningen, unter der Telefonnummer 07720 85000, melden.

