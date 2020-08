Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Flucht vor der Polizei

Singen, Lkrs Konstanz (ots)

In der heutigen Sonntagnacht (16.08.2020), gegen 02:05 Uhr sollte ein Pkw Ford Ka in Singen, in der Erzbergerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem durch das Streifenfahrzeug das Anhaltesignal gegeben wurde, gab der Pkw-Führer Gas und flüchtete über die Ekkehardstraße in die Thurgauer Straße. Hier kam es zu einem Streifvorgang mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgeparktem Pkw VW Passat. Der Fahrzeuglenker des Ford gab abermals Gas und flüchtete weiter über die Hadwigstraße. Hier touchierte der Flüchtige erneut einen ordnungsgemäß abgeparktem Pkw VW Touran. Die weitere Flucht führte in die Höristraße. Dort parkte der Fahrzeuglenker den Ford plötzlich ab und ging zu Fuß weiter flüchtig. Der Beifahrer und Mitfahrer konnte durch die Streife angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Ermittlungen bezüglich dem bislang unbekannten Fahrzeuglenker wurden aufgenommen. Zeugen, welche die Flucht beobachteten oder Angaben zum Pkw-Lenker machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, unter der Telefonnummer 07733 99600, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

PHK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell