Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Fahrradsturz in Attendorn gesucht

Attendorn (ots)

Bereits am 13.06.2020 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall gegen 20:50 Uhr. Bei einer Anzeigenaufnahme auf der Wache in Attendorn, gegen 21.30 Uhr, gab die Erziehungsberechtigte eines 17-jährigen Schülers an, dass ihr Sohn "Am Zollstock" auf Höhe einer Pizzeria mit seinem Fahrrad vom dortigen Gehweg die Straße wechseln wollte und von einem "Audi A5" erfasst worden sei. Dabei verletzte er sich leicht. Der angebliche Unfallbeteiligte soll, nachdem ihm der Schüler mitteilte, dass alles in Ordnung sei, von der Unfallstelle weggefahren sein.

Einer zur Unfallzeit zufällig vorbeikommenden Streifenwagenbesatzung gegenüber hatte der Schüler angegeben, ohne Beteiligung eines PKW gestürzt zu sein und keine weitere Hilfe zu benötigen. Die Insassen des Audi hätten Erste Hilfe geleistet. Die Polizei bittet nun den Fahrer und die Mitfahrer des Audi A5 sich mit der Polizei in Attendorn unter der Telefonnummer 02722-9269-0 oder der Durchwahl 4121 in Verbindung zu setzen.

