Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen) Verkehrsunfall aufgrund Ausweichmanöver (16.08.2020)

Vöhringen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen, gegen 11.30 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Ausfahrten Sulz und Oberndorf. Eine 19-jährige Fiat-Fahrerin war in Fahrtrichtung Rottweil unterwegs, als sie auf die linke Fahrspur wechselte und den auf gleicher Höhe fahrenden 50-jährigen Mercedes Benz-Fahrer übersah. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 50-Jährige nach links aus und prallte gegen die Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden an dem Mercedes Benz von mehreren tausend Euro. Der Fiat und die Schutzplanke wurden nicht beschädigt. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

