Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkrs. TUT und Schwenningen, Lkrs. SBK) Mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte (15.08.2020)

Seitingen-Oberflacht und VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagmittag ist es sowohl in Seitingen-Oberflacht als auch in Villingen-Schwenningen zu mehreren Anrufen durch "falsche Polizeibeamte" gekommen. In den vorliegenden Fällen waren die Rentnerinnen wachsam, erkannten sofort die betrügerische Absicht der vermeintlichen Polizeibeamten und verständigten die richtige Polizei.

Wie auch schon mehrfach berichtet, gaben sich die Telefonbetrüger bei den Anrufen als Polizeibeamte aus. Sie warnten dieses Mal vor Schwarzafrikanern, welche Schriftstücke mit dem Namen der Angerufenen und deren Grundstücke hätten. Zu Vermögensschäden war es nicht gekommen.

Hinweise zu dieser und auch zu anderen Betrugsmaschen sowie Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de sowie bei jeder Polizeidienststelle oder den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

