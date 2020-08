Polizei Paderborn

POL-PB: Randalierer am Samstagmittag an der Buszentralstation in Delbrück, Brenkenkamp

33129 Delbrück (ots)

Bedrohung/ Widerstand/ versuchte gefährliche Körperverletzung mit Messer Delbrück, ZOB Brenkenkamp Samstag, 22.08.2020, 13.58 Uhr

Zum Tatzeitpunkt bedrohte ein 23jähriger Mann eine Gruppe Jugendlicher auf dem ZOB Delbrück mit einem Butterfly-Messer. Zuvor hatten Passanten den Rettungsdienst verständigt, da sich der Mann offenbar in einer hilflosen Lage befand. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes ging der 23jährige auf den Rettungswagen los und schlug mehrfach gegen das Fahrzeug. Anschließend zog er ein Messer und bedrohte damit eine Gruppe Jugendlicher, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten. Eine der Jugendlichen konnte den Beschuldigten überreden, ihr das Messer auszuhändigen. Als diese anschließend das Messer an den Rettungsdienst übergab, wandte sich der Beschuldigte erneut gegen die Jugendlichen und bedrohte diese mit einer mitgeführten Whiskyflasche. Beim Eintreffen der Polizei nahm der Beschuldigte eine drohende Haltung gegenüber den eingesetzten Beamten ein. Er konnte nach Einsatz des Reizstoffsprühgerätes festgenommen werden. Da der Beschuldigte offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das Messer wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Nötigung, Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell