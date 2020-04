Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden präsentiert eigenen Imagefilm

Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden (ots)

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat in Zusammenarbeit mit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen einen Imagefilm gedreht. Darsteller in dem Kurzfilm sind Polizeibeamtinnen und -beamte aus der Inspektion, also keine Schauspieler.

Das Drehbuch zum Film wurde ebenfalls von Polizistinnen und Polizisten geschrieben, die in dem Kurzfilm ihre Arbeit im Weserbergland und damit natürlich die Polizei selbst, facettenreich darstellen. In knapp eineinhalb Minuten wird der Arbeitsalltag von der Kooperativen Regionalleitstelle Weserbergland, über den Einsatz- und Streifendienst, den Ermittlungsdienst, bis hin zum Kontaktbeamten sowie den Diensthundführern gezeigt.

Die Dreharbeiten fanden 2019 statt, also lange vor den aktuellen Einschränkungen durch den sog. Corona Virus.

"Werbefilme der Polizei existieren bereits in vielfältiger Form. Diese sind jedoch häufig sehr allgemein gehalten. Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden präsentiert sich ab heute mit einem eigenen Imagefilm, stellt damit die Attraktivität der Polizeiarbeit im Weserbergland dar und rückt diejenigen in den Blick, die tagtäglich für die Bürgerinnen und Bürger da sind", so Inspektionsleiter Thorsten Massinger.

Der Werbefilm wird heute (03. April 2020), um 12.00 Uhr, auf unseren Social-Media-Kanälen "Polizei Weserbergland" (Facebook) sowie auf Twitter unter "Polizei Hameln" und "Polizei Holzminden" eingespielt.

