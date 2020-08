Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit Kreuzungsbereich

Borchen (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Judenweg in Borchen hat sich am Donnerstagmorgen eine junge Frau schwere Verletzungen zugezogen.

Die 17-jährige Fahrerin eines Opel Agila war gegen 10.00 Uhr in Richtung Tudorf unterwegs. Im Kreuzungsbereich des Judenwegs mit der Nikolaus-Otto-Straße und der Auffahrt zur A33 in Fahrtrichtung Brilon fuhr vor ihr eine 57-Jährige mit einem Audi aus der Nikolaus-Otto-Straße in Richtung Autobahnauffahrt in die Kreuzung hinein. Der Audi und der Opel stießen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall gegen den VW Polo eines 58-Jährigen geschleudert.

Die 17-jährige Opelfahrerin kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus, die Autos wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Unfallstelle rund 70 Minuten lang komplett gesperrt.

