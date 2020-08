Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Radfahrende bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Ein Mann, eine Frau und ein Junge sind am Mittwoch mit ihren Fahrrädern verunglückt.

Ein 54-jähriger VW-Crafter-Fahrer fuhr gegen 07.55 Uhr auf der Straße An der Talle von Paderborn in Richtung Marienloh und bog am Diebesweg nach rechts ab. Er ließ einige parallel fahrende Radler den Diebesweg queren und fuhr dann an. Dabei kam es zur Kollision mit einem 63-jährigen Radfahrer, der den Diebesweg aus Richtung Marienloh kommend überquerte. Der Mann hatte laut Zeugenangaben noch vor der Kreuzung verbotswidrig die Straßenseite gewechselt und dann den Schutzstreifen entgegen der Fahrtrichtung genutzt. Auf dem Überweg kam es zur Kollision und der Radler stürzte. Er zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Frankfurter Weg parkte ein 71-jähriger Renault-Clio-Fahrer gegen 16.50 Uhr rückwärts aus einer Parkbox aus. Er übersah eine 37-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Borchener Straße fuhr. Die Radlerin stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 14-jähriger Junge mit einem Mountainbike auf dem Piepentumweg in Richtung Driburger Straße. In Höhe des Gottfried-Keller-Wegs übersah er einen geparkten VW Passat und prallte auf das Heck des Autos. Der Junge zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

