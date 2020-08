Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung ! - Polizei warnt vor dreisten Taschendieben in der Paderborner Innenstadt

Paderborn / Kreis Paderborn

(ck) In den letzten Tagen musste die Polizei Paderborn erneut eine Vielzahl von Taschendiebstählen registrieren. Sie sind nämlich wieder verstärkt unterwegs, gerade im Paderborner Innenstadtbereich: Taschendiebe.

Das liegt sicher auch daran, dass es in der Innenstadt von Paderborn wieder voller wird und sich Diebe im Gedrängel einfach besonders wohl fühlen. Insbesondere waren die Langfinger am Domplatz, Rathausplatz und in der Westernstraße aktiv. Die Täter stahlen dabei jeweils die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Dabei ist bemerkenswert, dass die Gestohlenen keineswegs leichtfertig mit ihren Wertgegenständen umgegangen sind:

Die Täter sind allerdings so dreist, dass sie unbemerkt Rucksäcke und Reißverschlüsse öffnen und so an ihre Beute kommen.

Dabei hilft ihnen, dass sie oft im Team mit mehreren anderen zusammen und nach dem Prinzip "Einer lenkt ab, der andere greift zu" vorgehen. Schon vor dem eigentlichen Diebstahl beobachten die Täter ihre potentiellen Opfer sehr genau und versuchen herauszufinden, ob sich "ein Griff in fremde Taschen" lohnt - und natürlich, in welche Tasche gegriffen werden muss.

Wenn es dann noch voll ist, viele Menschen unterwegs sind und es schon mal zu Körperberührungen kommt, fallen kleine Rempeleien durch die Täter gar nicht auf.

Ihr Polizei empfiehlt deshalb dringend:

"Augen auf und Tasche zu!"

Seien Sie wachsam und legen Sie ruhig ein gesundes Maß an Misstrauen an den Tag! Es gibt keinen Grund, dass andere Ihnen so nahe kommen sollten!

Lassen Sie Taschen und Rucksäcke niemals außer Augen. Wichtig ist zudem, dass Taschen verschlossen unter dem Arm oder auf der Körpervorderseite mit dem Verschluss zum Körper getragen werden. Das gilt auch für Rucksäcke! Nach Möglichkeit sollten Sie keine großen Bargeldbeträge mit sich führen. Bewahren Sie ihr Portmonee, Kreditkarten und persönliche Papiere in verschlossenen Innentaschen von Jacken oder Taschen, NICHT in Hosentaschen oder Außentaschen.

Besonders vorsichtig sollten Sie beim Geldabheben und Zahlungsvorgängen sein. Achten Sie darauf, dass niemand Ihre Geheimnummer lesen kann, wenn Sie sie am Geldautomaten oder an der Kasse in die entsprechenden Geräte eingeben. Lernen Sie Ihre Geheimnummer/PIN auf jeden Fall auswendig und notieren Sie diese keinesfalls! Falls Sie dennoch bestohlen wurden, lassen Sie Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24-Std.) sperren! Lassen Sie niemanden sehen, wie viel Geld Sie abgehoben haben. Achten Sie darauf, dass Sie beim Bezahlen keinen in Ihre Geldbörse sehen oder gar greifen lassen. Wenden Sie sich ab und halten Sie Abstand.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie sofort den Polizeiruf 110! Wurden Sie selbst Opfer, lassen Sie umgehend Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24-Std.) sperren!

Für weitere Informationen und praktische Tipps steht Ihnen die Polizei zur Verfügung.

Rufen Sie uns an, Telefonnummer 05251 306-0, wir helfen Ihnen gerne!

