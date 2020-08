Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Brände in einer Nacht

Paderborn (ots)

(mh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Paderborner Innenstadt zu drei Bränden in unmittelbarer Nähe bekommen. Die Polizei Paderborn sucht nach Zeugen.

Der erste Brand wurde gegen 01.30 Uhr in der Klöcknerstraße gemeldet. Ein Zeuge hatte einen Knall gehört und eine Rauchentwicklung an einem Altkleidercontainer festgestellt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der zweite Brand entwickelte sich gegen 03.35 Uhr an der Bernhard-Köthenbürger-Straße. Dort brannte ein Holzspielgerät auf einem Spielplatz. Auch diesen Brand konnte die Feuerwehr löschen.

Feuer Nummer Drei wurde gegen 06.28 Uhr an der Bahnhofstraße gemeldet. Dort brannte ein Unterstand aus Holz, der ebenfalls durch die Feuerwehr Paderborn gelöscht wurde.

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu verdächtigen Personen an die Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

