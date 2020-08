Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Salzkotten-Scharmede (ots)

Am Dienstag verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 7.20 Uhr bis 12.50 Uhr gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Zur Laake in Salzkotten-Scharmede. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben und hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 05251-3060 entgegen.

